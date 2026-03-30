La nuova vita di Lichtsteiner: "Allegri e Conte i miei modelli: il primo ti spreme, il secondo ti unisce"

Stephan Lichtsteiner, ex giocatore di Lazio e Juventus oggi alla guida del Basilea, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi in particolare suoi suoi ex allenatori, diventati dei modelli di riferimento adesso che allena anche lui. Si parte con Antonio Conte: "Con lui sono cresciuto enormemente. Sono diventato un giocatore in grado di competere ai vertici internazionali per diverse stagioni e sotto ogni punto di vista. È di altissimo livello sotto il profilo tecnico-tattico e ottiene il massimo dai suoi giocatori dal punto di vista fisico. Riesce a spremere il massimo assoluto da un calciatore e da una squadra in breve tempo. Incarna la voglia di vincere e la mentalità vincente, giorno dopo giorno".

Poi, una battuta su Massimiliano Allegri: "Eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena".

Ma a quale dei due si ispira di più Lichtsteiner? "I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore", la risposta dello storico laterale svizzero.