Lichtsteiner guiderà i campioni di Svizzera. Il ds del Basilea: "Mi ricorda Favre"

Nella serata di ieri il Basilea ha annunciato Stephan Lichtsteiner come nuovo allenatore. Oggi l'ex difensore di Lazio e Juventus ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Mi sento all’altezza di questa sfida, voglio approfittare di questa possibilità". Sullo stile di gioco che intende dare alla squadra ha dichiarato: "Voglio arrivare ad un punto in cui si veda il mio calcio. Ho firmato per un club che vuole vincere, e lo voglio anch’io, quindi dovremo avere un gioco dominante".

Su di lui ha scommesso fortemente il direttore sportivo, Daniel Stucki, che ha dichiarato: "Quando l’ho visto allenare nelle nostre giovanili mi ha ricordato Lucien Favre".

42 anni, Lichtsteiner aveva già allenato il Basilea, sebbene solo le squadre giovanili. La sua unica esperienza in una prima squadra è al Wettswil, squadra di quarta divisione. In due stagioni ha ottenuto un 3° e un 4° posto.

Campione svizzero in carica, il Basilea è solamente quarto in questo campionato, dopo 21 partite giocate. Una stagione fin qui deludente che ha portato il club a esonerare il tecnico Ludovic Magnin.