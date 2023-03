La rabbia dei tifosi dell'Inter (circa mille) rimasti fuori il do Dragão: "Ci sentiamo truffati"

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dà spazio alla rabbia dei tifosi dell'Inter che avevano acquistato i biglietti tramite i canali ufficiali del Porto, ma sono rimasti fuori dallo stadio do Dragão malgrado le rassicurazioni. Il club nerazzurro, tramite l'ad Giuseppe Marotta, dopo la partita ha annunciato che presenterà un esposto alla UEFA. "Ci sentiamo truffati, abbiamo speso centinaia di euro per biglietto, volo e pernottamento", ha detto Danilo, tifoso appartenente al club calabrese di Rogliano. Uno dei tanti, circa mille, che non sono riusciti a vedere la partita.