Marotta: "Faremo un esposto per i tifosi dell'Inter rimasti fuori a Oporto nonostante il biglietto"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa del Porto valso i quarti di finale di Champions League: "Intanto come prima cosa dico che vogliamo cancellare questa pagina amara per cui tanti tifosi nerazzurri con regolare biglietto sono rimasti fuori, si inserisce in un contesto piacevole del resto della serata. Faremo un esposto per capire cosa è successo, un confronto l'avevamo già avuto stamani e le forze dell'ordine locali ci avevano rassicurato sull'ingresso dei nostri tifosi in altri settori. Ok i regolamenti, ma parliamo di nuclei di famiglie e bambini, non qui per perpetrare atti di violenza ma per godere lo spettacolo. L'UEFA non è colpevole ma vogliamo evitare che si ripropongano certe situazioni".

Rammarico per il campionato?

"La discontinuità ci ha caratterizzati, ma nel contesto della stagione oggi siamo contenti, stiamo competendo ancora praticamente per tre obiettivi e questo ci lusinga, premia il lavoro della società e di un mister molto criticato in quest'ultimo periodo purtroppo, oltre che della squadra. Se bisogna trovare un piccolo problema, è la discontinuità che ha pesato di più. L'obiettivo è partecipare sempre alla Champions, diamo atto allo straordinario cammino del Napoli".

Quale avversaria non vorrebbe?

"Ce ne sono. Da una parte c'è la voglia di trovare avversari di prestigio, dall'altra quella di passare il turno. Ci affidiamo al sorteggio, ormai mancano poche squadre e sono tutte meritevoli di rispetto, tra queste poi a mio giudizio ci sono degli squadroni veramente forti".