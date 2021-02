La Roma cambia pelle e capitano. A Torino 3-5-2 e Cristante capitano

Negli ultimi dieci giorni a Trigoria si sono sgretolate se non tutte, quasi, le certezze che a fatica Fonseca aveva costruito dal post lockdown. Dal nuovo modulo alla fascia da capitano, sono tanti, infatti, i cambiamenti che la Roma farà sabato a Torino. Partiamo dalla fascia, ormai tolta dal braccio di Dzeko dopo le frizioni con l’allenatore post eliminazione in Coppa Italia, che finirà a Pellegrini. Non con la Juventus, però, perché squalificato e per questo a Trigoria si sono già aperte le consultazioni su chi debba avere i gradi di vice. La scelta sostanzialmente è tra Cristante e Mkhitaryan, con il primo in vantaggio e che già in altre occasioni ha indossato la fascia. Bryan è l’uomo di Fonseca per eccellenza, il dodicesimo sul quale può contare sempre e comunque come Florenzi era per Garcia. Poco importa se schierato da centrale nella difesa a tre, come mezzala, trequartista o primo cambio dalla panchina: Cristante è indispensabile e in tempi non sospetti anche De Rossi aveva avuto un endorsement pubblico non di poco conto per l’ex Atalanta. “Io ne vorrei altri cento di giocatori così perché anche se non è nato a Roma ci mette l’anima, da romanista. Non è solo una questione di essere nati nella Capitale” spiegava l’ex capitano nel giorno della conferenza stampa d’addio al club giallorosso.

Dello stesso avviso è Fonseca e per questo la fascia, nonostante la scelta debba essere condivisa con la società, ricadrà su di lui piuttosto che su gente esperta come Pedro, Mkhitaryan, Smalling o Mancini, quest’ultimo anche riconosciuto come uno dei leader del gruppo. Insomma, quando Pellegrini non ci sarà, toccherà a Cristante fare le veci del capitano. E non solo. Bryan contro la Juventus prenderà anche tatticamente il posto in campo di Lorenzo. Fonseca sta studiando il 3-5-2 per sabato sera e il 4 giallorosso finirebbe a fare la mezzala al fianco di Villar e Veretout. In questi ultimi allenamenti è stato provato anche nella veste di trequartista nel 3-4-2-1. Non una novità per chi in quella posizione ha segnato 12 gol con l’Atalanta di Gasperini prima di trasferirsi nella Capitale. L’opzione più quotata per ora resta comunque la prima con Mkhitaryan e Borja Mayoral davanti e Cristante sulla linea dei centrocampisti, ma ormai è chiaro che a Bryan cambierà poco. Conterà solo aiutare la Roma.