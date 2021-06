La Roma cerca un difensore, idea Demiral. La Juve però spara alto: chiesti 40 milioni

Non solo cessioni. La Roma è molto attiva anche sul mercato in entrata. Come riporta Sky Sport, i giallorossi starebbero pensando di rinforzare il reparto arretrato e il primo nome nella lista dei dirigenti giallorossi è quello di Merih Demiral, difensore della Juventus che il club bianconero valuta circa 40 milioni di euro. Se la Vecchia Signora non abbasserà le pretese, però, sarà molto difficile che la trattativa possa decollare.