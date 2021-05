La Roma di Mou riparte dal portiere: fra i pali Rui Patricio ha superato Musso

La nuova Roma di Josè Mourinho dovrà ripartire da un portiere. Mirante è in scadenza, Fuzato andrà via (prestito o cessione), mentre per rivedere Pau Lopez serviranno almeno tre mesi visto l'infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport adesso il primo obiettivo è Rui Patricio. Il portoghese classe '88 ha superato Musso nelle preferenze dei dirigenti giallorossi per due motivi: : non costa tanto (6-7 milioni, il contratto con i Wolves scade nel 2002) e ha un’esperienza internazionale di primo livello (92 presenze con il Portogallo, un Europeo e una Nations League vinte da titolare).