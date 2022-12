La Roma di Mourinho ritrova pezzi dopo il Mondiale: Rui Patricio in gruppo ad Albufeira

Nel ritiro portoghese della Roma ad Albufeira è arrivato in queste ore anche il portiere Rui Patricio. Il numero uno giallorosso si è unito quindi al gruppo di José Mourinho dopo aver usufruito di alcuni giorni di vacanza extra in seguito alla sua partecipazione al Mondiale in Qatar. Questo il video pubblicato dal club giallorosso.