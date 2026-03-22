La Roma ritrova Angelino. Lo spagnolo: "Quanto avevo voglia di giocare di nuovo in casa"
Dopo un lungo periodo di assenza, Angelino ha rivisto il prato dell’Olimpico entrando al 75’ nella sfida vinta dalla Roma contro il Lecce, una partita che rappresentava uno snodo importante per la stagione giallorossa dopo settimane complicate. Il suo ingresso è stato accompagnato dall’ovazione dei tifosi, segnale chiaro di quanto il pubblico aspettasse il suo rientro.
Al termine del match, il numero giallorosso ha voluto condividere le sue sensazioni attraverso i social, lasciando un messaggio che rende bene l’idea delle emozioni vissute: «Quanto avevo voglia di giocare di nuovo in casa! grazie Olimpico».
Rimasto a lungo ai box sin da inizio stagione a causa di una violenta bronchite e dei suoi strascichi, il laterale spagnolo si era rivisto nel finale dell'ultima partita di Fase Campionato di Europa League del 29 gennaio, per un subentro da 2 minuti più recupero, prima di una serie di panchine consecutive.