Dopo quasi due mesi senza giocare, riecco Angelino nel finale di Roma-Lecce. Applausi per lui
Momento importante, nel corso del secondo tempo della partita tra Roma e Lecce. A un quarto d'ora dal novantesimo, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, si rivede su un campo da gioco Jose Angel Tasende, meglio noto con il nome d'arte di Angelino.
Rimasto a lungo ai box sin da inizio stagione a causa di una violenta bronchite e dei suoi strascichi, il laterale spagnolo si era rivisto nel finale dell'ultima partita di Fase Campionato di Europa League del 29 gennaio, per un subentro da 2 minuti più recupero, prima di una serie di panchine consecutive.
Dopo quasi due mesi di assenza dal rettangolo da gioco, riecco quindi Angelino nel finale della sfida ai salentini, salutato da un generoso applauso da parte della Curva Sud e in generale dalla fetta di tifosi romanisti presenti allo stadio Olimpico.