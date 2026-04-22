La Roma deve cedere prima del 30 giugno: Angelino ha chiesto la cessione, c'è il Real Betis

La Roma deve vendere per fare mercato, ma soprattutto per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'UEFA. I giallorossi hanno infatti bisogno di generare circa 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, quindi Massara dovrà essere bravo a definire alcune cessioni senza indebolire troppo la rosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Angelino è uno degli indiziati a salutare la Capitale.

L'esterno, condizionato pesantemente da problemi di salute, in questa stagione ha giocato davvero poco, rientrando solo a marzo contro il Lecce e ricevendo anche l'affetto da parte del pubblico dell'Olimpico. In estate lo spagnolo aveva quasi firmato per l'Al Hilal e ora avrebbe chiesto la cessione: sulle sue tracce c'è il Real Betis, soluzione che permetterebbe al classe '97 di tornare nel suo Paese.