Angelino smentisce di aver chiesto la cessione alla Roma: "Fake, non è vero"

Quest'oggi Il Messaggero ha diffuso la notizia di una possibile cessione da parte della Roma di Angelino. Il quotidiano ha spiegato che è stato lo stesso esterno spagnolo a chiedere di lasciare la Capitale dopo una stagione nella quale ha giocato poco a causa dei problemi di salute. A corteggiarlo è il Real Betis, che gli permetterebbe di tornare in patria.

Non è passato molto tempo e, come era probabile che succedesse, molti portali dedicati ai giallorossi hanno riscritto la news. Angelino però si è affrettato a commentare su X con due frasi: "Fake" e "Non è vero". Una smentita che non lascia troppo spazio alle interpretazioni e indica come il classe '97 non abbia voglia di abbandonare la società capitolina.

Angelino in carriera vanta 100 presenze e 12 gol con il Lipsia, 80 gettoni e 4 reti con la Roma, 15 apparizioni con il Manchester City, 55 incontri e 5 centri con l'Under 21 degli inglesi, 43 gare e un gol con il PSV Eindhoven, 35 match e 3 reti con il NAC Breda, 35 sfide e un centro con l'Hoffenheim, 19 partite e un gol con il Galatasaray, 17 incontri con il Maiorca e 14 presenze con il New York City. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Spagna Under 21 e una con l'Under 17.