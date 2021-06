La Roma studia la pre-season e intanto va in vacanza. Da Dubai ai Caraibi, tutte le mete dei calciatori

Poco più di un mese e la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Josè Mourinho. Tra la prima e la seconda settimana di luglio, infatti, la squadra verrà radunata al centro sportivo per iniziare a preparare la nuova stagione. Un primo ritiro al Fulvio Bernardini che vedrà la quasi totalità della rosa a disposizione dello Special One. Con un po’ di ritardo torneranno solo quei calciatori impegnati con gli Europei (Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Florenzi, Under e Olsen). A questi vanno aggiunti Villar e Darboe che godranno di qualche giorno extra, per gli altri invece nei prossimi giorni sarà fissata la data del raduno. Da Mkhitaryan a Smalling, passando per Veretout, Dzeko, Zaniolo, Pedro e Karsdorp: tutti i top saranno da subito al lavoro con Mourinho e il suo staff. Una fortuna visto il primo impegno di stagione in programma il 19 agosto con il play off della Conference League. Per il momento non è definito il calendario, ma si lavorerà su questo nei prossimi giorni, perché al portoghese piacerebbe affrontare subito delle big (si pensa a Benfica e Bayern Monaco) e portare la squadra in California. Non mancano poi anche le offerte da zone del nord Italia per ospitare la Roma per una parte della preparazione. Molto dipenderà dalla frequenza dei tamponi e dalla logistica che ne consegue, per questo tutto dovrà essere studiato nel dettaglio. Intanto i giallorossi non impegnati nelle competizioni Uefa si godono qualche giorno di relax. Dzeko ha trascorso una decina di giorni a Dubai e ora è pronto a trasferirsi con la famiglia nella villa a Dubrovnik. Hanno scelto il Mar dei Caraibi, invece, Karsdorp e Calafiori. Il primo a Curacao e il secondo nella Repubblica Dominicana. Tanti poi hanno deciso di tornare a casa. Come Ibanez, volato in Brasile, o Veretout in Francia tra Nantes e Cannes. Carles Perez è in Catalogna, Santon è rimasto nella Capitale vista la nascita della secondogenita, mentre Mayoral si è spostato da Madrid a Mallorca per concludere con Ibiza. El Shaarawy è tornato a Savona e Mkhitaryan è a Montecarlo da dove ha chiamato la Roma per far sapere che avrebbe rinnovato. Gli altri contratti per ora sono in stand by. Quello di Pellegrini, ad esempio, sarà discusso dopo l’Europeo, mentre per Veretout bisognerà attendere almeno la seconda metà di giugno anche perché non solo i calciatori hanno approfittato di questo momento di pausa. Tiago Pinto è volato in Portogallo dalla famiglia dove continua a lavorare da remoto e Friedkin sono volati in Texas dopo un anno trascorso quanti interamente nella Capitale. Chi non si ferma mai è Zaniolo. Che sia a Roma, a La Spezia o da qualunque altra parte, lui continua a lavorare tutti i giorni per farsi trovare al top da Mourinho perché dopo i due infortuni alle ginocchia non ha più voglia di perdere nemmeno un minuto.