La Roma torna a sorridere: il primo gol di Vaz stende il Lecce

Una vittoria poco affascinante, di misura, ma estremamente importante. Dopo 33 giorni, la Roma ritrova finalmente quel sorriso smarrito nelle ultime settimane: il successo mancava addirittura dal 18 febbraio, quando Cristante e compagni travolsero la Cremonese all’Olimpico. Da quel momento in poi, il buio: il pareggio beffardo contro la Juventus, le sconfitte contro Como e Genoa, fino all’eliminazione in Europa League per mano del Bologna. Una vittoria attesa con ansia da tutto il popolo romanista, come dimostrato dall’esultanza al triplice fischio, liberatoria e carica di significato.

Il protagonista di serata è Robinio Vaz, che alla vigilia sembrava poter strappare una maglia da titolare al fianco di Malen. Alla fine, Gasperini ha scelto di puntarci a gara in corso, per provare a scardinare un match chiuso. Entrato al 52’, gli sono bastati sei minuti per far esplodere di gioia i 62.000 dell’Olimpico, spingendo di testa in rete un cross perfetto di Hermoso. Il francese ha confermato ancora di poter essere un’arma devastante a partita in corso, dopo il rigore conquistato e l’assist per Pellegrini che, almeno inizialmente, avevano fatto sperare nella rimonta contro il Bologna giovedì sera.

Con questa vittoria, la Roma riaggancia la Juventus al quinto posto a quota 54 punti e resta in scia del Como, quarto, che alle 12.30 ha travolto il Pisa con un netto 5-0. La zona Champions ora dista appena tre lunghezze.

Adesso c’è la sosta. Due settimane utili per Gasperini e i suoi uomini per ricompattarsi, ritrovare serenità - spesso mancata nell’ultimo mese - e ripartire dalle note positive viste contro il Lecce. Al rientro, otto finali per tentare l’ultimo assalto al campionato.