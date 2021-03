La Roma vince e convince. Fonseca stende il “suo” Shakhtar e ipoteca i quarti: 3-0 all’Olimpico

vedi letture

Roma batte Shakhtar Donetsk 3-0: a segno Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E la Roma comincia benissimo, così tanto da far pensare che il ritorno, e quindi il passaggio ai quarti di finale di Europa League, sia ipotecato. I giallorossi dominano lo Shakhtar Donetsk, battuto 3-0 al termine di una gara più che convincente da parte della squadra di Paulo Fonseca. A mettere la serata in discesa ci pensa capitan Pellegrini nel primo tempo: nella ripresa, dopo i tentativi ucraini di riprenderla, la Magica chiude il discorso in quattro minuti. El Shaarawy, subentrato a Pedro (protagonista di un diverbio col tecnico portoghese), e il solito Mancini volante regalano un tris che sa tanto di quarti di finale. È una Roma bella, compatta, che rischia poco, preoccupata soltanto dall’infortunio occorso a Mkhitaryan (problemi al polpaccio, domani esami), e che allo Shakhtar ha concesso pochissimo: soltanto tre occasioni, nell’economia di una gara controllata dall’inizio alla fine, anche cambiando forzatamente spartito tattico in corso d’opera. È una Roma europea: dopo il Braga, Fonseca riserva un altro scherzetto al proprio passato. C’è ancora una partita, quella di ritorno, da giocare: si torna in campo il 18. I giallorossi lo faranno forti di un risultato rotondo, e anche meritato.

LE SCELTE INIZIALI: FUORI SMALLING, MIKI FALSO NOVE - Fonseca lascia in panchina l’inglese: in difesa c’è Cristante con Mancini e Kumbulla. Fuori anche Mayoral e Dzeko: Mkhitaryan, altro ex della gara, gioca da punta con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. Gli ucraini scelgono come al solito in Europa uno schema base più accorto con un sostanziale 4-1-4-1: Maycon diga davanti alla difesa, con Alan Patrick e Marlos a centrocampo.

PELLEGRINI LANCIA LA ROMA, MKHITARYAN ALZA BANDIERA BIANCA: 1-0 AL 45’ - La prima occasione è di lato B: quello di Villar, che su calcio d’angolo chiama Trubin al miracolo. I giallorossi partono bene, complice l’atteggiamento aggressivo degli ospiti: gli spazi offerti dalla difesa ucraina sono invitanti. Un paio di volte la bandierina sale, al momento giusto Mkhitaryan e Pedro lanciano in corsa Pellegrini, che non perdona: a tu per tu col portiere avversario, il capitano regala l’1-0. Che lo stesso armeno, prima di uscire infortunato (Mayoral al suo posto), va vicino a bissare alla mezz’ora. Di Kumbulla un’altra occasione dei padroni di casa per il raddoppio, mentre Pau Lopez in 45 minuti ha soltanto un’uscita bassa da fare: la fotografia perfetta di un primo tempo controllato e chiuso in vantaggio, con un po’ di dispiacere per il KO del centravanti di serata.

SCINTILLE PEDRO-FONSECA, MA LA ROMA IS ON FIRE - Pronti via, a inizio ripresa Pau Lopez deve difendere il risultato: il portiere spagnolo avrà un altro intervento da fare. Al resto, ci pensano i suoi compagni: Pedro e Fonseca si mandano a quel paese, il portoghese lo sostituisce con El Shaarawy, che si divora due gol e poi segna il primo della sua nuova avventura nella Capitale. Al 2-0 fa presto seguito il 3-0, firmato da quella che sta diventando una piacevole abitudine per i padroni di casa: Mancini vola su calcio d’angolo, il suo colpo di testa non lascia possibilità di replica al talentuoso Trubin. È il colpo del KO, forse anche in ottica ritorno.

Il tabellino

ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0

(24’ Pellegrini, 73’ El Shaarawy, 77’ Mancini)

Ammoniti: 55’ Kumbulla, 83’ Mancini nella Roma. 58’ Alan Patrick, 75’ Maycon, 75’ Taison nello Shakhtar Donetsk.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara (79’ Ibanez), Spinazzola (79’ Peres); Pellegrini (79’ Perez), Pedro (61’ El Shaarawy); Mkhitaryan (35’ Mayoral). Allenatore: Paulo Fonseca.

SHAKTHAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Teté (87’ Konoplyanka), Marlos (87’ Marcos Antonio), Alan Patrick (80’ Solomon), Taison (81’ Sudakov); Junior Moraes (76’ Dentinho). Allenatore: Luis Castro.