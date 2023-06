La Roma vuole confermare Llorente ma non pagherà 18 milioni: presto un incontro col Leeds

vedi letture

Possibile conferma per Diego Llorente. Il difensore spagnolo potrebbe rimanere alla Roma anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il club giallorosso ha comunicato che non spenderà i 18 milioni di euro richiesti dal Leeds per il riscatto ma allo stesso tempo vorrebbero prolungare la sua esperienza nella Capitale. Nei prossimi giorni sarebbero previsti nuovi incontri con i Peacocks, appena retrocessi in Championship.