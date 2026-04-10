La Serie A non regge il confronto con gli altri top 4 campionati: 16 ko e 52 gol subiti in 29 partite
Il calcio italiano sta attraversando un periodo di grande crisi, culminato con l'esclusione dell'Italia dal Mondiale 2026 per opera della Bosnia. La Serie A rischia inoltre seriamente di perdere tutte le sue squadre impegnate nelle competizioni europee dopo i quarti, visto che sembrano decisamente improbabili le rimonte di Bologna e Fiorentina.
Il divario tra i nostri club e quelli degli altri top 4 campionati è evidenziato dagli scontri diretti che sono andati in scena in questa stagione: 8 vittorie, 5 pareggi e addirittura 16 sconfitte in 29 partite, con 35 gol fatti e 52 subiti. I ko superano la metà delle sfide disputate, con l'Atalanta che è quella che ha vinto di più, ma, allo stesso tempo, è anche la più battuta. Juventus, Napoli e Fiorentina non sono mai riuscite a vincere. Di seguito tutte le partite in questione:
Atletico Madrid-Inter 2-1
Inter-Liverpool 0-1
Inter-Arsenal 1-3
Borussia Dortmund-Inter 0-2
Bilancio Inter: 1 vittoria e 3 sconfitte, 4 gol fatti, 6 gol subiti.
Juventus-Borussia Dortmund 4-4
Villarreal-Juventus 2-2
Real Madrid-Juventus 1-0
Monaco-Juventus 0-0
Bilancio Juventus: 3 pareggi e 1 sconfitta, 6 gol fatti, 7 gol subiti.
Manchester City-Napoli 2-0
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0
Napoli-Chelsea 2-3
Bilancio Napoli: 1 pareggio e 2 sconfitte, 2 gol fatti, 5 gol subiti.
PSG-Atalanta 4-0
Marsiglia-Atalanta 0-1
Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3
Atalanta-Chelsea 2-1
Atalanta-Athletic Club 2-3
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0
Atalanta-Borussia Dortmund 4-1
Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Bayern Monaco-Atalanta 4-1
Bilancio Atalanta: 4 vittorie e 5 sconfitte, 14 gol fatti, 21 gol subiti.
Nizza-Roma 1-2
Roma-Lille 0-1
Roma-Stoccarda 2-0
Bilancio Roma: 2 vittorie e 1 sconfitta, 4 gol fatti, 2 gol subiti.
Aston Villa-Bologna 1-0
Bologna-Friburgo 1-1
Celta Vigo-Bologna 1-2
Bologna-Aston Villa 1-3
Bilancio Bologna: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, 4 gol fatti, 6 gol subiti.
Mainz-Fiorentina 2-1
Crystal Palace-Fiorentina 3-0
Bilancio Fiorentina: 2 sconfitte, 1 gol fatto, 5 gol subiti.
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