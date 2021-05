La settimana più importante dell'anno per la Juventus. Pirlo, la Champions basterà?

Il futuro di Andrea Pirlo legato alla Champions League? Al momento la sensazione sembra questa. Dopo due trofei in bacheca e una qualificazione, pur sudata, alla massima competizione europea, ecco che il tecnico potrebbe guadagnarsi la riconferma alla Juventus. Contratto in scadenza nel 2022, potrebbe così proseguire il suo percorso in panchina. E se così non fosse? La vicinanza di John Elkann alla dirigenza e alla squadra durante la finale di Coppa Italia ha lasciato presagire che ci sia compattezza nell'ambiente. L'assemblea dei soci di Exor del 27 maggio stabilirà definitivamente anche la posizione e la conferma, o no, di Andrea Agnelli, quella di tutti i dirigenti e a cascata anche il destino di Pirlo. Anche con la Champions, però, non è garantita la conferma: la prossima settimana sarà così decisiva per il futuro della Juventus. A ogni piano. Anche tecnico.