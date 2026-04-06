TMW Lamouchi al Mondiale con la Tunisia: "Italia out? Senza parole, in 12 anni è successo qualcosa"

"Mondiale senza Italia? Mi lascia senza parole, davvero. Ho tanti amici in Italia e so benissimo che fino a poco tempo fa il campionato italiano era il numero al mondo. In dodici anni è successo qualcosa: non fare il Mondiale da tre edizioni è strano". A TuttoMercatoWeb.com, parla così Sabri Lamouchi, ex centrocampista in Serie A con le maglie di Parma, Inter e Genoa, ed attuale commissario tecnico della Tunisia.

"Il calcio italiano visto da fuori? L'Italia ha bravissimi calciatori e ottimi allenatori - sottolinea Lamouchi all'interno della rubrica "A tu per tu" - Da fuori sono sorpreso e dispiaciuto per i miei amici italiani e per il calcio. Non vedere l'Italia al Mondiale è un'anomalia. Gli allenatori italiani sono i più bravi al mondo. Mi dispiace molto per il calcio italiano e i miei amici che sicuramente sono abbattuti. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere".

A differenza della Nazionale azzurra, Lamouchi sarà al Mondiale con la sua Tunisia: "Sono contento, è una bella esperienza e avere la possibilità di fare il Mondiale con la Tunisia è soddisfacente-. Vogliamo qualificarsi, ma so che nel nostro gruppo con Svezia, Giappone e Olanda sarà molto difficile. Stiamo lavorando: viaggiamo, parliamo con tutti. Vogliamo essere pronti per la prima partita, ma sappiamo che sarà durissima. Il progetto è quello di dare una bella immagine alla Tunisia. Vogliamo fare bene".