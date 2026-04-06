...con Sabri Lamouchi

"Mondiale senza Italia? Mi lascia senza parole, davvero. Ho tanti amici in Italia e so benissimo che fino a poco tempo fa il campionato italiano era il numero al mondo. In dodici anni è successo qualcosa: non fare il Mondiale da tre edizioni è strano". Così a TuttoMercatoWeb.com Sabri Lamouchi, commissario tecnico della Nazionale Tunisina ed ex calciatore tra le altre dell'Inter.

Che succede, visto da fuori, al calcio italiano?

"L'Italia ha bravissimi calciatori e ottimi allenatori. Da fuori sono sorpreso e dispiaciuto per i miei amici italiani e per il calcio. Non vedere l'Italia al Mondiale è un'anomalia".

Eppure, qualcosa non va...

"Gli allenatori italiani sono i più bravi al mondo. Mi dispiace molto per il calcio italiano e i miei amici che sicuramente sono abbattuti. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere".

E lei? Come sta vivendo questa nuova esperienza da allenatore della Tunisia?

"Sono contento, è una bella esperienza e avere la possibilità di fare il Mondiale con la Tunisia è soddisfacente-. Vogliamo qualificarsi, ma so che nel nostro gruppo con Svezia, Giappone e Olanda sarà molto difficile. Stiamo lavorando: viaggiamo, parliamo con tutti. Vogliamo essere pronti per la prima partita, ma sappiamo che sarà durissima. Il progetto è quello di dare una bella immagine alla Tunisia. Vogliamo fare bene".

Tra i calciatori tunisini che hanno giocato in Italia c'è Rafia. A Lecce ha inciso poco. E con la Nazionale?

"Lo conosciamo, sappiamo chi è e conosciamo le sue qualità. Abbiamo cambiato tanto e visto molti calciatori. Abbiamo una squadra giovane, per tanti ragazzi era la prima partita in Nazionale. Ma sono contento di attitudine e dedizione dei ragazzi. Andiamo avanti, continuiamo":