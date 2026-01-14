Ufficiale All'ex Inter e Parma Sabri Lamouchi il compito di rilanciare la Tunisia: è lui il nuovo ct

Il percorso della Tunisia durante questa Coppa d'Africa 2025 si è fermato agli ottavi di finale, eliminato dal Mali (1-1 nei tempi regolamentari, 3-2 dopo i calci di rigore). Il commissario tecnico, Sami Trabelsi, ha terminato la sua avventura alla guida della squadra e la Tunisia ha annunciato il nuovo allenatore scelto per rilanciarsi.

Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A: l'ex centrocampista di Inter, Parma e Genoa, Sabri Lamouchi. 12 presenze (e un gol) per lui con la Nazionale francese, che però ha origini proprio dalla Tunisia. Ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2028.

Lamouchi era libero da qualsiasi contratto da quando ha lasciato l'Al-Diraiyah FC (club della 2a divisione saudita, prima ha allenato anche l'Al-Riyadh FC). In passato ha già vissuto esperienze da ct, guidando la Costa d'Avorio tra il 2012 e il 2014. Una esperienza caratterizzata da una battuta d'arresto contro la Nigeria (1-2) nei quarti di finale della Coppa d'Africa 2013, giocata in Sudafrica, seguita da una eliminazione al primo turno della Coppa del Mondo 2014, in Brasile.