Larsson, vice di Koeman a Barcellona: "Il nostro miglior momento è pronto ad arrivare"

vedi letture

Henrik Larsson, ex attaccante del Barcellona, oggi è il vice di Ronald Koeman proprio sulla panchina blaugrana, e ai microfoni di Barça Tv ha analizzato l'ultimo periodo in casa blaugrana: "Non solo contro la Real Sociedad, nell'ultimo periodo stiamo giocando molto bene. Ai calciatori piace il cammino che abbiamo intrapreso perché siamo più aggressivi. Questo è il percorso che ci si attende da uno dei migliori club del mondo, qui a Barcellona dobbiamo vincere ogni partita che giochiamo. Penso che il miglior periodo della squadra stia per giungere".