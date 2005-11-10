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Da Lautaro a Svilar, 56 infortuni in soli 25 giorni per la Serie A. L'elenco completo

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:47Serie A
16.10.2026 11:47Serie A
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Da Lautaro Martinez e Curtis Jones dell'Inter fino a Paulo Dybala e Manu Kone della Roma, in tantissimi hanno avuto dei ko anche solo per qualche giorno.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mai come quest'anno ci sono stati tanti infortuni dall'inizio della sosta per le nazionali fino a oggi. C'è chi non ha saltato nessuna partita e si è fermato solo per qualche giorno, chi ha già recuperato e chi deve ancora farlo, ma il dato è davvero preoccupanti: in 56 hanno avuto problemi che gli hanno costretti a rimanere ai box almeno per qualche giorno. È chiaro che le tante partite abbiano avuto un peso, come ha sottolineato ieri Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta: "Siamo davanti a un calendario assurdo, mi meraviglio che l'AIC non dica nulla". La risposta del numero uno dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno non si è fatta attendere: "Denunciamo da anni questa cosa, non possiamo fare niente noi e la Serie A, se non allearsi nella causa contro la FIFA, come abbiamo già fatto".

Il problema va risolto

Gli infortuni rischiano di condizionare fortemente anche la lotta Scudetto perché l'Inter senza Lautaro Martinez non è la stessa, così come la Roma privata di Mile Svilar, Manu Koné e Paulo Dybala o il Como di Fabregas con un Kean e un Diao in meno nel motore. Meno fuoriclasse, meno spettacolo e a rimetterci sono anche i tifosi.

Tutti gli infortunati nel dettaglio

22 settembre
Jens Odgaard (Bologna): Lesione ai flessori della coscia destra.
25 settembre
Emil Holm (Bologna): Lesione con rottura del tendine degli hamstring (bicipite femorale) alla coscia destra.
Matteo Cancellieri (Lazio): Ferita al ginocchio, che ha comportato l'applicazione di 15 punti di sutura.
26 settembre
Nicolò Zaniolo (Udinese): Lesione al bicipite femorale della coscia destra.
Idrissa Gueye (Udinese): Grave distorsione alla caviglia che ha comportato un'operazione.
Albert Gudmundsson (Lazio): Lussazione dell'articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta.
27 settembre
Arijanet Muric (Sassuolo): Problemi di natura fisica.
28 settembre
Alessandro Deiola (Cagliari): Lesione del menisco laterale, che ha comportato un intervento di meniscectomia esterna artroscopica selettiva.
Antonio Raimondo (Frosinone): Tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro.
29 settembre
Franz-Ethan Meichtry (Genoa): Distrazione della muscolatura di un’anca.
Alexis Saelemaekers (Milan): Problema alla caviglia destra che ha comportato un'intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione della stessa.
30 settembre
Adrian Przyborek (Lazio): Affaticamento muscolare.
1 ottobre
Costantino Favasuli (Napoli): Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.
Niccolò Fortini (Torino): Pubalgia.
Pervis Estupinan (Milan): Distorsione al ginocchio con interessamento capsulo-legamentoso interno.
2 ottobre
Mile Svilar (Roma): Frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito del piede destro.
Bryan Cristante (Roma): Seria infiammazione al ginocchio destro.
Lorenzo Colombo (Genoa): Trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Thomas Pompei (Atalanta): Trauma contusivo alla mano destra.
Matija Frigan (Parma): Affaticamento muscolare.
Enrico Delprato (Parma): Acciacco fisico.
Daniel Birligea (Frosinone): Lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro.
4 ottobre
Moise Kean (Como): Problema alla tibia.
Mathias Olivera (Napoli): Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro.
5 ottobre
Antonio Vergara (Napoli): Lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.
Kerim Alajbegovic (Juventus): Lieve fastidio muscolare.
6 ottobre
Djibril Sow (Genoa): Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.
Pontus Almqvist (Parma): Lesione di basso grado del polpaccio della gamba sinistra.
8 ottobre
Curtis Jones (Inter): Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra.
Nikola Stulic (Lecce): Problema muscolare.
Elijah Scott (Lecce): Problema muscolare.
Samuel Mbangula (Bologna): Problema muscolare.
9 ottobre
Arthur Atta (Fiorentina): Sovraccarico funzionale dell'addome.
10 ottobre
Pietro Terracciano (Milan): Trauma alla spalla destra.
Paco Esteban (Lecce): Problema muscolare nei giorni precedenti reso noto solo alla vigilia della partita.
Arthur Theate (Bologna): Contusione.
11 ottobre
Fedde Leysen (Sassuolo): Lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.
Riccardo Orsolini (Bologna): Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.
Ivan Ilic (Lecce): Lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra.
Matteo Gabbia (Milan): Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo.
Akradiusz Milik (Juventus): Affaticamento muscolare.
12 ottobre
Thierry Correia (Venezia): Risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra.
James Abankwah (Udinese): Problema muscolare al flessore della coscia sinistra.
Giorgio Scalvini (Atalanta): Distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra.
Raoul Bellanova (Atalanta): Fastidio al tendine del gluteo.
Franck Kessie (Atalanta): Sovraccarico muscolare al polpaccio destro.
Emirhan Ilkhan (Torino): Distrazione di basso grado all’adduttore destro.
Nesta Elphege (Parma): Appendicite acuta, che ha comportato intervento di appendicectomia laparoscopica.
13 ottobre
David Neres (Napoli): Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.
Vakoun Bayo (Udinese): Lesione al bicipite femorale della coscia destra.
Lautaro Martinez (Inter): Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
14 ottobre
Manu Kone (Roma): Problema al flessore della coscia destra, in attesa di esami.
Medon Berisha (Lecce): Sovraccarico muscolare.
Paulo Dybala (Roma): Affaticamento muscolare al polpaccio destro, in attesa di esami.
Assane Diao (Como): Problema muscolare alla coscia sinistra, in attesa di esami.
15 ottobre
Giacomo Raspadori (Atalanta): Risentimento muscolare alla coscia destra.

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