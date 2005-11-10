TMW Lavezzi approva Allegri al Napoli: "Potrà far salire la squadra ad un livello ancora superiore"

In conferenza stampa in vista dell'evento del Benito Stirpe Live The Dream, Ezequiel Lavezzi ha parlato anche della scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri per il dopo Antonio Conte: "Credo che il Napoli abbia già un ciclo vincente, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato secondo. Sicuramente se dovessero prendere Allegri potrà fare salire la squadra a un livello ancora maggiore. Ha già vinto campionati in passato, mi auguro che possa farlo anche a Napoli".

Cosa è per lei la Nazionale Argentina?

"Sicuramente rappresentare la Nazionale è un fatto di orgoglio e passione che non c'entra nulla col business. Sono una buona squadra, non so se sono la favorita per questo Mondiale ma sono sempre l'Argentina e c'è una grande fiducia sulla Nazionale attuale".