Lazio, accordo verbale fra Sarri e Pedro per il rinnovo: firmerà fino al 2024 con opzione

Lo spagnolo Pedro resterà ancora alla Lazio. Secondo il Corriere dello Sport nelle scorse ore è andato in scena un coloquio telefonico fra Maurizio Sarri e l'ex Barça e Chelsea, un contatto che avrebbe sbloccato definitivamente la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza. La firma, si legge, arriverà nelle ore in cui i biancocelesti si raduneranno prima del ritiro estivo, con Pedro che prolungherà fino al 2024 con in più un'opzione per il 2025.