Lazio, Acerbi e Luis Alberto a difesa di Immobile: "Caro amico, come ti invidiano"

La Lazio si schiera al fianco di Ciro Immobile: i compagni di squadra Francesco Acerbi e Luis Alberto su Instagram hanno voluto supportare il compagno di squadra in questo momento difficile dal punto di vista delle critiche per quanto fatto con la maglia azzurra della Nazionale. Il difensore, e compagno anche con l'Italia, ha scritto: "Un leone non si preoccupa del parere delle pecore", mentre lo spagnolo ha voluto zittire gli invidiosi pubblicando la frase: “Caro amico come ti invidiano”, frase affiancata alla foto della maglia dei 36 gol-record della passata stagione del bomber donata a tutti i compagni di squadra e staff alla Lazio.