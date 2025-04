Lazio, Baroni: "Questa squadra non molla. Pedro? Pazzesco"

Il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match tra i biancocelesti e il Parma. Queste le sue parole: "Abbiamo commesso degli errori fatali. Abbiamo preso gol al terzo minuto. Noi tendiamo a giocare ed entrare nella loro metà campo e rischiamo. Nella ripresa appena entrati abbiamo preso un gol rocambolesco. Però questa squadra non molla. Se facciamo il pareggio prima vinciamo la partita. però questo è il calcio che dobbiamo fare, con intensità. Ci dispiace non vincere davanti al nostro pubblico ma siamo in lotta e lo faremo fino in fondo".

L'ingresso di Pedro è stato fondamentale

"Ha una vitalità incredibile. E' pazzesco. Per i nostri giovani è un'opportunità stare con lui. Ci serviva ritmo e velocità perché era difficile trovare spazi. Pedro l'ha portata ma anche gli altri che sono entrati. La mezz'ora del secondo tempo è la partita che dobbiamo fare. Andare sotto così porta ansia e nervosismo. Qualcosa abbiamo pagato ma dobbiamo prendere la mezz'ora finale che dimostra che non vogliamo mollare".

Cosa le ha dato più fastidio del Parma?

"Sapevo che sarebbe stato complicato perché loro sono precisi, aggressivi e non lasciano spazi. Quello che ci ha messo in difficoltà sono questi palloni lunghi calciati da Suzuki. Ma questi palloni mettono in difficoltà chiunque. Poi questa situazione l'abbiamo pagata oltre misura perché i due gol sono evitabili. La cosa importante è che la squadra non ha mollato".

Sentire i fischi le ha fatto male?

"I nostri tifosi sono delusi e lo sappiamo perché vogliamo vincere qui. Ma sappiamo anche che sono con noi e lotteremo in fondo insieme fino all'ultimo".