Lazio-Bayern 1-4: il video dei gol e gli highlights dello spettacolo dei bavaresi a Roma

Un vero e proprio show. Dominio Bayern all'Olimpico di Roma: i ragazzi di Flick travolgono la Lazio con un poker senza appello. I bavaresi si assicurano di fatto il passaggio del turno. Più di un Everest da scalare per la Lazio in ottica qualificazione, che per strappare il pass per i quarti dovrebbe segnare almeno quattro gol nella sfida di ritorno. In calce il video con i gol e gli highlights della partita proposti da Tuttomercatoweb.com in collaborazione con la pay tv Sky.