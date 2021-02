Lazio-Bayern, i motivi del campo fradicio e le cause dell'errore di Musacchio

In molti si saranno chiesti il motivo del campo dell'Olimpico apparso "fradicio" durante il match contro il Bayern Monaco in Champions League, visto che di pioggia sulla Capitale non era caduta per niente. Il Corriere dello Sport fa sapere che i giocatori della Lazio e il tecnico Simone Inzaghi gradiscono il campo bagnato per via della velocità che acquista il pallone e che permette di velocizzare anche la manovra. Serve anche per non rendere troppo duro il manto erboso ed è una decisione che i club possono prendere prima delle partite. In questa occasione probabilmente gli idranti dell'Olimpico hanno bagnato troppo il terreno di gioco, probabilmente per errore. Fatto sta che la zona di campo in cui il retropassaggio di Musacchio verso Reina ha favorito l'intervento di Lewandowski è stato chiaramente condizionato da una pozza d'acqua che l'ha rallentato. Un errore individuale che però si allarga anche a chi ha gestito gli idranti nel pre gara.