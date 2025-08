Lazio, buone risposte per Sarri: col Galatasaray finisce 2-2, a segno capitan Zaccagni

È il Victor Osimhen day a Istanbul, con il centravanti ex Napoli che mette l’ultima firma sul contratto che lo legherà al Galatasaray davanti a un Ali Sami Yen quasi completamente esaurito. Maurizio Sarri invece pensa alla sua Lazio e conferma sette undicesimi della formazione vista contro il Fenerbahce mercoledì, cambiando quasi tutta la difesa tenendo solo un ottimo Nuno Tavares a sinistra. Migliora la Lazio partita dopo partita e contro il Galatasaray si vedono le cose migliori di questo precampionato, anche se emergono le prime lacune difensive. Come al decimo minuto, con Hysaj che si fa saltare ingenuamente da Jakobs, dal calcio di punizione di Sara nasce il gol di Torreira che preoccuperà non poco Sarri. Il più basso di tutti segna di testa lasciato completamente solo in area piccola, Romagnoli non copre la zona e Mandas è titubante non uscendo su un pallone che dovrebbe essere suo. La Lazio però sta bene in partita, ha più sicurezza in fase di possesso anche se continuano a vedersi alcuni errori di lucidità e di gestione che la squadra di Sarri rischia di pagare a caro prezzo.

Lazio, finalmente le prime risposte dall’attacco

Nella seconda parte del primo tempo arrivano le risposte dall’attacco, a cominciare da Castellanos e Cancellieri. L’argentino rifinisce per l’esterno classe 2002, che si procura un calcio d’angolo dal quale nasce il gol del pareggio. Cross di Rovella, spizzata dello stesso Cancellieri che sbatte sulla coscia di Davidson Sanchez e beffa Gunay Guvenc. Il gol dell’1-1 accende la Lazio, che con una stupenda azione costruita dal basso trova anche il vantaggio a dieci secondi dall’intervallo. Perfetto il lavoro di Castellanos spalle alla porta a centrocampo che manda in verticale Cancellieri, strappo in campo aperto e assist per Zaccagni che controlla e col sinistro ribalta il match. Solita girandola di cambi nella ripresa ma è ancora la Lazio a partire bene, prima con un’ottima azione a sinistra sull’asse Zaccagni-Pellegrini, il cross di quest’ultimo trova Cancellieri che sul secondo spara alto sopra la traversa. La squadra di Sarri la può chiudere a metà ripresa con Pedro, lancio direttamente di Provedel con lo spagnolo che attacca benissimo la profondità. Gran giocata del nove biancoceleste che salta Gunay Gunenc, ma a porta vuota non riesce a trovare il gol con la punta del sinistro per anticipare il rientro di Jelert. Nel finale cala la Lazio e arriva il pareggio del Galatasaray con la doppietta di Torreira. Akgun scherza con Pellegrini sulla corsia di destra, giocata a rimorchio per Gabriel Sara che serve Torreira, il cui destro dal limite dell’area batte un Provedel coperto dai compagni di squadra. Imperfetto il numero 94 biancoceleste che viene battuto da un destro piuttosto centrale dell’uruguaiano. A otto dalla fine la Lazio protesta per un possibile calcio di rigore ai danni di Dia, steso in area di rigore da Unyay in recupero su un ottimo attacco alla profondità del senegalese. Nel finale sofferenza per i biancocelesti, che tengono però il pareggio e tornano a Roma con ottime indicazioni dopo le due amichevoli di Istanbul.

GALATASARAY-LAZIO 2-2 10’ e 75’ Torreira (G), 33’ aut. Sanchez (L), 45’ Zaccagni (L)

GALATASARAY (4-2-3-1): Gunay Guvenc; Kaan Ayhan (dal 62’ Kohn), Sanchez (dall’84’ Nelsson), Bardakci (dal 62’ Jelert), Elmali (dal 46’ Akgun); Lemina (dal 62’ Kutucu), Torreira (dall’84’ Aydin); Sané (dal 62’ B. Yilmaz), Sara (dall’84’ Baltaci), Jacobs (dal 75’ Unyay); Sallai (dall’84’ Karatas). A disp. J.Yilmaz, Buyuk. All. Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas (dal 59’ Provedel); Hysaj (dal 46’ Gila), Marusic (dal 59’ Lazzari), Romagnoli (dal 66’ Provstgaard), Tavares (dal 46’ Pellegrini); Guendouzi (dal 66’ Belahyane), Rovella (dal 46’ Cataldi), Dele-Bashiru (dal 46’ Vecino); Cancellieri (dal 74’ Pedro), Castellanos (dal 46’ Dia), Zaccagni (dal 59’ Pedro). A disp. Furlanetto, Renzetti, Basic, Sana Fernandes, Ruggeri, Pinelli. All. Sarri