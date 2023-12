Lazio, Castellanos: "Gol che mi rende felice, terminare l'anno così è bellissimo"

Una vittoria per chiudere l’anno, ma soprattutto per continuare a sognare una qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio batte il Frosinone con grande protagonista, con un gol e un assist, che è stato Valentin Castellanos, attaccante laziale che, a fine partita, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Questo gol mi rende molto felice. Terminare così l’anno, tra la nostra gente, è bellissimo. Era una partita molto importante contro il Frosinone, dura, e sono molto felice di aver trovato questo gol per il club”, le sue parole ai microfoni di DAZN a conclusione di un match che lo ha visto assoluto mattatore con il gol del pari prima e con l'assist servito a Isaksen per il raddoppio subito dopo.

Una prestazione da protagonista assoluta dimostrando di essere non solo un vice Immobile, ma anche di non far rimpiangere il capitano, fermato da un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Poi c’è spazio anche per rimarcare, se mai ce ne fosse bisogno, il suo essere argentino con l’omaggio al più grande di tutti i tempi: “Il tatuaggio per Maradona? Noi argentini teniamo a lui, così come ora teniamo a Messi. per noi Diego è tutto e fa parte del nostro DNA. Ho il tatuaggio di Diego per ciò che rappresenta per l’Argentina, tra poco arriverà quello di Messi”, conclude.