Lazio, chiusa la prima settimana di ritiro a Formello: gli interrogativi di Gattuso

Dopo otto giorni di lavoro nel centro sportivo di Formello c'è stata la prima amichevole della nuova Lazio di Gattuso: le domande rimangono

Otto giorni di ritiro e la prima amichevole per iniziare a tirare le somme della nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Ovviamente è troppo presto per dare già delle sentenze, ma anche il test di ieri contro la Primavera ha dato indicazioni che sembrano seguire quanto detto dalla scorsa stagione. Il tema centrale è l'attacco ed è inutile girarci intorno. "Speriamo che la forza diventi l'attacco" ha detto Gattuso nella conferenza stampa di presentazione, le indicazioni arrivate dal test in famiglia non fanno sorridere. È troppo presto, questo è chiaro, ma lo scorso anno le amichevoli avevano fatto un quadro piuttosto preciso della stagione biancoceleste. Enorme difficoltà a segnare abbinata a un'ottima solidità difensiva, messa in discussione solo da qualche errore individuale che durante la fase di preparazione è comprensibile. Tutto questo ha portato a una stagione con solo sei squadre che hanno segnato meno reti dei biancocelesti. E l'attacco, rispetto allo scorso anno, di certo non è stato rinforzato a oggi.

Lazio, le indicazioni arrivate dall'amichevole

Partendo dalle indicazioni negative, l'attacco preoccupa. Due reti segnate su calcio di rigore e un gol di Sana Fernandes al 90esimo contro una Primavera che non avrà grandi ambizioni la prossima stagione di certo non sono un gran segnale. Le occasioni divorate da Noslin, Dia e Ratkov nei primi 45 minuti fanno il resto. La nota positiva è Gabriele Artistico, centravanti reduce da una buona stagione in Serie B che ha colpito anche Gattuso per atteggiamento. Sua la doppietta dal dischetto con cui prova a ritagliarsi uno spazio nella rosa biancoceleste. Bene al centro della difesa Oliver Provstgaard, una delle principali scommesse della Lazio in vista della prossima stagione. Interessante anche vedere la valutazione che farà Gattuso di Romano Floriani Mussolini, schierato sia da terzino che da esterno d'attacco. Il ruolo di vice-Marusic a destra può essere suo, con Lazzari destinato a partire.