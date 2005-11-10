Napoli, atteso De Laurentiis a Dimaro. Domani in tribuna per il test amichevole contro l'Arezzo
Giornata importante a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli, dove è atteso l'arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, scrive Sport Mediaset, raggiungerà la sede del ritiro estivo per una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti dell'Apt Val di Sole e di Trentino Marketing, con l'obiettivo di valutare il possibile rinnovo dell'accordo che da anni lega il club alla località trentina per la preparazione precampionato.
La permanenza di De Laurentiis proseguirà anche nei prossimi giorni. Domani il presidente assisterà al primo test amichevole estivo del Napoli contro l'Arezzo, in programma alle ore 18 alla SKI.IT Arena, mentre domenica sarà presente anche in occasione della seconda uscita stagionale degli azzurri, che affronteranno la Carrarese.