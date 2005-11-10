Ufficiale Entella, Saiani va in prestito al Vado. Tiana sposa il progetto rossoblù a titolo definitivo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Virtus Entella comunica "di aver ceduto Filippo Saiani al Vado a titolo temporaneo e Leonardo Tiana a titolo definitivo.

A Filippo e Leonardo la società rivolge un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie C".

Ha fatto seguito anche la nota del Vado: "Il 𝑽𝒂𝒅𝒐 𝑭.𝑪. 𝟏𝟗𝟏𝟑 è lieto di annunciare l’arrivo di 𝑭𝒊𝒍𝒊𝒑𝒑𝒐 𝑺𝒂𝒊𝒂𝒏𝒊 e 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑻𝒊𝒂𝒏𝒂, entrambi provenienti dalla 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 con la formula del prestito temporaneo il primo e a titolo definitivo il secondo.

Filippo, terzino sinistro classe 𝟐𝟎𝟎𝟓, è reduce dall’esperienza con la maglia della 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒏𝒂 nel girone 𝑨 di 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑪, club con il quale ha collezionato 𝟐𝟖 presenze nelle ultime due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della 𝑺𝒑𝒂𝒍, è stato acquistato dalla 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 nella stagione 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟓.

𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒓𝒅𝒐, esterno destro a tutta fascia cresciuto nelle giovanili della 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂, nella passata stagione ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio dei grandi, vestendo la maglia del 𝑳𝒊𝒈𝒐𝒓𝒏𝒂 nel girone 𝑨 di 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑫, proprio sotto la guida di 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒐 𝑷𝒂𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒐.

Con il club genovese, il classe 𝟐𝟎𝟎𝟔 ha raccolto 𝟑𝟔 presenze, arricchite da 𝟔 gol e 𝟐 assist.

Gioventù, voglia di incidere e tanta corsa sulle fasce: benvenuti in rossoblù ragazzi".