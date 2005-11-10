Giugliano, rinnovo annuale per il portiere Santarelli. Era arrivato a gennaio
Arrivato lo scorso gennaio dopo l’addio alla Nova Romentin, dove aveva disputato due gare in Coppa Italia Serie D per il portiere Santarelli è arrivato il rinnovo di contratto con il Giugliano con cui ancora non ha esordito in gare ufficiali.
Il comunicato del club
Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare la prosecuzione del rapporto con il calciatore Lorenzo Santarelli.
Il portiere classe 2001, approdato in gialloblù nel corso della sessione invernale di mercato della passata stagione, ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.
Le parole del portiere
Le prime dichiarazioni di Lorenzo Santarelli: “Sono molto contento di aver rinnovato e di far parte di questo gruppo. Ringrazio la società per la fiducia, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra. Forza Giugliano”.