Lazio, Damiano Franco dice addio: "Questa maglia rimarrà sempre nel mio cuore"

Nonostante un posto da titolare nella Primavera 1 ed una certa stima guadagnata negli ambienti biancocelesti e non solo, la Lazio ha deciso di svincolare il difensore centrale Damiano Franco (19). Nessun prolungamento dunque al termine di un'avventura durata 13 anni, e che stimola al giovane calciatore un lungo messaggio d'addio affidato al suo profilo Instagram.

"Nel calcio come nella vita, i percorsi hanno un inizio e spesso una fine, anche se in cuor mio speravo che questo giorno non arrivasse mai - esordisce Franco - Per 13 anni la Lazio è stata la mia seconda casa, il luogo dove potermi sfogare e il riparo nei momenti difficili. Sono stati 13 anni di vittorie e sconfitte, gioie e dolori, sorrisi e lacrime, che mi hanno fatto crescere professionalmente ma soprattutto come uomo. Molto della persona che sono ora lo devo a questa maglia che ha saputo formarmi come nessun’altra sarebbe stato in grado di fare".

E' la volta poi dei ringraziamenti: "Per questo ringrazio tutti gli allenatori e gli elementi dello staff, che sono stati sempre delle guide da seguire e dei fari nei periodi bui...un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra, che fin dal primo momento mi hanno fatto sentire in “famiglia” e con i quali ho condiviso le emozioni più belle di questi anni. Voglio ringraziare i direttori e tutti coloro che hanno creduto in me da subito dandomi sempre la possibilità di esprimermi al meglio. E infine ringrazio anche i tifosi che tutt’oggi mi scrivono, i quali non hanno fatto mancare mai l’affetto e la loro vicinanza nelle vittorie e nelle sconfitte".

E Franco guarda già al futuro che sarà in un'altra squadra: "Ero un bambino quando sono arrivato, ora dopo 13 lunghi e meravigliosi anni ho deciso di cambiare strada per intraprenderne una nuova, e di iniziare un percorso pieno di sfide e ostacoli da affrontare. Ma una cosa certa è che questa maglia rimarrà sempre nel mio cuore, insieme a tutte le emozioni e i ricordi che mi legano indissolubilmente a lei. Sempre Forza Lazio!"