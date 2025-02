Lazio, Dele-Bashiru: "Io vice Rovella? So cosa devo fare e quello che vuole il mister"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, a meno di un'ora dal fischio d'inizio di Venezia-Lazio, il centrocampista biancoceleste Fisayo Dele-Bashiru ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dobbiamo essere concentrati sulla partita, dare tutto per vincere. Guendouzi e Rovella sono entrambi importanti per la squadra, con e senza palla. Tatticamente sono molto bravi. Io so cosa devo fare per sostituire Rovella, so quello che vuole il mister. Quanto sono cresciuto? L'andata è stata una bella partita per me e per la squadra. Oggi voglio dare un'altra bella prova di me, concentrato sul match".

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio

I veneti non possono contare sugli infortunati Stankovic, Svoboda e Sagrado oltre che Crnigoj, fuori dal progetto tecnico. Di Francesco punta a sorpresa su una coppia inedita davanti formata da Oristanio e dal nuovo arrivato Maric. Doumbia poi torna titolare in mediana, con Busio ancora fuori dagli undici titolari.-Baroni ha fuori Rovella per squalifica, poi Vecino, Hysaj e Castellanos per infortunio. Tocca a Noslin come riferimento offensivo, con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto. In mediana per i biancocelesti c'è la coppia Dele-Bashiru e Guendouzi, Gila-Romagnoli invece a difendere la porta di Mandas.

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni