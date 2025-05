Ufficiale Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Mattia Pagliuca

La Virtus Verona è lieta di comunicare il rinnovo, fino al 30 giugno 2027 e opzione per un'ulteriore stagione, del contratto relativo alle prestazioni sportive di Mattia Pagliuca.

Classe 2002, Pagliuca è in rossoblù dalla scorsa estate. Con la maglia della Virtus è sceso in campo in 15 occasioni, realizzando una rete nel match casalingo contro l’Arzinano, oltre a due assist. Attaccante apprezzato per le doti tecniche e capacità fisiche, cresciuto nel settore giovanile del Bologna con cui ha debuttato in serie A, prima di arrivare al Gavagnin~Nocini ha indossato anche le maglie di Imolese, Alessandria e Brindisi. Attualmente sta seguendo il percorso di riabilitazione presso il Gruppo Isokinetic in seguito all’infortunio al tendine subìto nel corso della gara casalinga con il Padova alla 25a giornata del campionato. La Virtus Verona e Mattia Pagliuca proseguiranno il loro futuro insieme!

Mattia Pagliuca è figlio di Gianluca, storico portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, che lo scorso ottobre dopo il primo gol fra i professionisti dell'erede ha dichiarato: "Ero già contento della prestazione che aveva fatto, ma vedere Mattia segnare la sua prima rete nei professionisti è stato speciale. Sembrava il finale di un film: ha fatto gol in pieno recupero, regalando la vittoria alla Virtus Verona e in più ero lì in tribuna a vederlo. Meglio di così non poteva andare sabato: sono fiero di lui".