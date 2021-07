Lazio, Fares: "L’anno scorso è stato difficile, adesso voglio dimostrare cosa so fare"

Momo Fares, parlando ai microfoni di Lazio Style Channel da Auronzo ha spiegato così le prime ore di ritiro: “Stiamo lavorando bene, in questi giorni è tosta, ma ci stiamo abituando a Sarri e al suo staff. Dopo le vacanze ti rimetti in condizione, impari a giocare con i compagni e siamo ad Auronzo per iniziare una grande stagione. Sarri? È molto serio, lavora tanto sulla difesa e sul nuovo modulo. Stiamo lavorando bene. Bisogna abituarsi al modulo, il tecnico ci insegnerà. Voglio fare bene quest’anno. E Hysaj è un grande, mi fa morire dal ridere, si è inserito bene e sono felice che sia qui. I metodi di Sarri? Mi sto trovando bene, bisogna imparare subito e mettersi a disposizione dell’allenatore. L’anno scorso è stato difficile. Niente preparazione, ho avuto diversi infortuni, il Covid. Voglio dimostrare cosa so fare. Speriamo andrà bene”