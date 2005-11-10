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Lazio, Gattuso ammette: "Ci manca qualcosa". E la priorità è l'attacco

Lazio, Gattuso ammette: "Ci manca qualcosa". E la priorità è l'attacco TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
Ha necessità di aggiungere qualcosa la Lazio e Gattuso non lo nasconde: la priorità di Ringhio è un attaccante, la società garantisce un colpo

"Siamo contenti perché c’è entusiasmo, poi è normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca". Questo è il riassunto fatto da Rino Gattuso dopo le tre settimane di lavoro in quel di Formello. Il gruppo si sta formando e il lavoro che è stato fatto in queste tre settimane di ritiro si sta vedendo anche nelle amichevoli, ma c'è bisogno di una mano anche dall'esterno. Che fosse un mercato piuttosto difficile per la Lazio era ben chiaro, ma in pochi si aspettavano di vedere solo parametri zero al due agosto. Anche la società pensava di poter regalare qualcosa in più a Gattuso, ma tra limiti economici e rifiuti last minute al momento i rinforzi sono i soli Pedraza, Doekhi e Galassi. È sbagliato alzare l'asticella, come ha detto anche Nesta ieri dopo l'amichevole con l'Avellino. Chi parla di possibile obiettivo Champions con 2-3 acquisti pone aspettative quasi utopistiche rispetto quello che hanno detto le ultime tre stagioni.

Lazio, cosa serve e cosa ha chiesto Gattuso

Per Gennaro Gattuso la priorità è l'attacco. Ratkov ha segnato una doppietta nell'amichevole di ieri, ma continua a non dare certezze. Dia viene utilizzato quasi solo da trequartista, mentre Noslin ormai è visto come esterno. Alle spalle dell'ex Salisburgo oggi c'è Gabriele Artistico, propositivo in ritiro ma non ritenuto pronto per essere protagonista in Serie A dopo la buona stagione con lo Spezia in B. Il sogno di Gattuso è Santiago Gimenez, ma c'è l'incognita infortuni e la Lazio può prenderlo solo in prestito. Può diventare un'occasione di fine mercato, ma la Lazio ha bisogno in tempi brevi di un rinforzo lì davanti. Serve anche un difensore centrale vista l'indisponibilità di Gigot e Patric per quasi la totalità del ritiro. Gattuso continua ad adattare Marusic al centro e dare spazio al giovane Bordon, ieri si è rivisto anche Romagnoli ma manca un'alternativa a Doekhi e Provstgaard. Ci sarebbe poi anche la questione trequartista, il terzo colpo di cui ha bisogno Gattuso. Sembrava l'assoluta priorità a inizio mercato con l'obiettivo Asp Jensen, da quel momento però non si è più parlato di rinforzi sulla trequarti. Serve uno scatto, agosto è iniziato e tra due settimana prenderà il via una stagione tanto complicata quanto delicata per la Lazio.

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