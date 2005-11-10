Lazio, Gattuso riparte dalla mediana: Rovella, Cataldi e Taylor al centro del progetto

In attesa di ulteriori interventi sul mercato per completare difesa e attacco, la Lazio sta già individuando le proprie certezze in vista della prossima stagione. Una di queste riguarda il centrocampo, reparto destinato a rappresentare il cuore del gioco della squadra di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, saranno soprattutto Nicolò Rovella, Danilo Cataldi e Kenneth Taylor a giocarsi i posti nella mediana biancoceleste. Il nuovo allenatore punta infatti sulle caratteristiche complementari dei tre giocatori per costruire gli equilibri della squadra.

Rovella è chiamato al riscatto dopo un'annata complicata dagli infortuni, conclusa con appena 13 presenze. Le sue difficoltà fisiche hanno aumentato il peso specifico di Cataldi e Taylor, con l'olandese che, dopo il suo arrivo a gennaio, si è distinto per rendimento e continuità, aggiungendo anche un contributo importante in zona offensiva.

Le partenze di Guendouzi, Vecino e Basic hanno ulteriormente rafforzato il ruolo del trio all'interno del progetto tecnico. Belahyane viene considerato prevalentemente una mezzala, mentre Dele-Bashiru resta una soluzione versatile tra centrocampo e corsie laterali. Le scelte definitive saranno affidate al campo e al lavoro estivo, ma una cosa appare già chiara: molte delle idee tattiche di Gattuso passeranno dalla qualità, dalla corsa e dall'adattabilità dei suoi centrocampisti.