Lazio, Gila: "La squadra è stata umile, avevamo pressione dopo la sconfitta con l'Inter"

Il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo esterno per 1-2 sul campo del Lecce.

Oggi Lazio più umile che contro l'Inter o non c'entra nulla?

"Non c'entra niente, per me la Lazio gioca ogni partita allo stesso modo. Delle volte capita come con l'Inter di subire 6 gol, oggi è arrivato il gol nel finale e la squadra è stata umile. Avevamo pressione per la gara con l'Inter, ma contenti per la vittoria".