Lazio, la gioia delle prime volte: da Tavares a Pinamonti. E quel record di punti

La prima volta non si scorda mai e in casa Lazio questo è un inizio difficile da dimenticare. Ci sono state diverse prime volte nel successo contro il Monza di ieri all'Olimpico, a cominciare da quello che dice la classifica. Dopo sei giornate la Lazio non era mai riuscita a conquistare cinque vittorie arrivando a 16 punti, risultato che le permette di condividere il primo posto con l'Inter. "Non dobbiamo guardare alla classifica altrimenti gira la testa" ha detto ieri Gattuso in conferenza stampa, ma è chiaro che un inizio del genere porti a ben altri pensieri rispetto a quello dell'estate. Il tecnico calabrese era arrivato a Roma con l'opzione del rinnovo contrattuale legata al dodicesimo posto, oggi guarda tutti dall'alto e si gode una Lazio da record. Gol, intensità e qualità, tutto ciò che si è visto nel primo tempo e che poi è svanito nella ripresa. "Non siamo capaci a gestire il risultato, noi dobbiamo andare sempre a mille all'ora" ha sentenziato Gattuso.

Lazio, le prime volte di Nuno Tavares e Pinamonti

Ci osno poi i primi gol in maglia biancoceleste che, in testa e in coda, hanno condizionato il successo di ieri. Ci sono voluti quasi due anni e mezzo per vedere il primo gol di Nuno Tavares con la maglia della Lazio. Il portoghese non segnava addirittura dal 19 febbraio 2023, data in cui il Marsiglia vinse 3-2 a Tolosa con igor Tudor in panchina. È passata una vita, nel mezzo un anno scintillante con Baroni, le difficoltà con Sarri e la rinascita con Gattuso, che ha messo da subito Tavares al centro del progetto. Chi spera di dare il via alla sua stagione è Andrea Pinamonti, autore del gol del definitivo 3-1 e alla sua prima rete in biancoceleste. "In questo gol c'è tanto, c'è una grande liberazione perché so che in queste prime partite con la Lazio non ho dato il giusto contributo" ha ammesso lo stesso Pinamonti ieri in conferenza. Un gol cruciale, che può dare a Gattuso un altro attaccante in grado di fare la differenza. Per una Lazio che ancora non sogna in grande, ma che continua a guardare tutti dall'alto.