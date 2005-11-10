Sei milioni per uno dei centrocampisti più completi arrivati in Serie A. Luis Milla è già diventato un uomo chiave nel Como di Cesc Fàbregas, grazie a una qualità che va ben oltre la gestione del pallone. In Spagna ha chiuso con dieci assist e 205 palloni recuperati: numeri che raccontano un giocatore capace di fare la differenza in entrambe le fasi. Ma cosa ha convinto il Como a puntare su di lui? E perché oggi può essere considerato uno degli affari più intelligenti dell'ultima estate?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Al centro del Como

Contro l'AEK Atene è arrivata un'altra conferma del suo peso specifico nel Como di Fabregas. Milla ha trovato il primo gol in maglia lariana, firmando una vittoria preziosa in Champions League e mostrando ancora una volta quanto possa incidere negli equilibri della squadra. Non soltanto geometrie e qualità in costruzione: lo spagnolo sa anche inserirsi, accompagnare l'azione e farsi trovare al posto giusto. Una prestazione che aggiunge un altro tassello a un impatto già significativo. E che racconta perché oggi il Como faccia così fatica a rinunciare a lui. A soli 6 milioni di euro, Suwarso e Ludi hanno pescato l'ennesima gemma. Un altro capolavoro, forse il più inatteso...