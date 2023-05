Lazio, idea Audero per la porta ma prima serve trovare una sistemazione per Maximiano

Maurizio Sarri vuole rinforzi in ogni reparto per la sua Lazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste vorrebbe un acquisto anche fra i pali: il nome fatto è quello di Emil Audero della Sampdoria. Per poter tesserare l'estremo difensore blucerchiato serve prima piazzare Maximiano, legato alla Lazio fino al 2027.