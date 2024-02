Lazio, il gruppo si compatta. E per il Bayern staccati oltre 52 mila biglietti

Manca solo l’intervento diretto del presidente Lotito in questa settimana di confronti in casa Lazio. Dove il ds Fabiani (che ha avuto carta bianca dal patron), il tecnico Sarri e la squadra si sono ritrovati spesso a parlare - anche con toni forti e netti - per risollevare una situazione che, in caso di mancata vittoria domani a Cagliari, diventerebbe molto complicata. Le risposte a parole intanto sono arrivate, adesso deve però parlare il campo. “Lo spogliatoio della Lazio è sempre stato unito, remiamo dalla stessa parte. Le voci che circolano sono infondate", ha confessato ieri Rovella, arrivato in estate proprio per crescere con Sarri. Sarà squalificato, l’ex Juventus, domani a Cagliari: al suo posto, nel giorno che deve essere quello del riscatto, toccherà a Cataldi.

Dopo Cagliari, mercoledì all’Olimpico arriva il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions. Sarà una festa, per la Lazio e per i suoi tifosi, che riempiranno lo stadio per un grande evento. L’ultima volta agli ottavi, nel 2021, lo stadio era chiuso per le misure anti Covid. La società ha venduto gi oltre 52 mila biglietti, più quasi 3 mila per il settore ospiti. La Lazio tenterà l’impresa, ma prima dovrà risollevarsi a Cagliari. L’ultima spiaggia per non sprofondare in campionato.