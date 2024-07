Ufficiale Lazio, il nipote d'arte Artistico vola in Serie B: cessione in prestito alla Juve Stabia

Gabriele Artistico è un nuovo calciatore della Juve Stabia, per la prossima stagione. L'attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Parma e successivamente passato in Serie C con le maglie di Monterosi, Gubbio, Renate e Virtus Francavilla, stavolta vola in Serie B. La Lazio ha annunciato la sua cessione a titolo temporaneo alle Vespe, neopromosse in cadetteria:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Artistico alla S.S. Juve Stabia". Artistico (22) è nipote d'arte: suo zio Edoardo ha calcato i campi del calcio professionistico italiano in tutte le categorie a cavallo fra gli anni 90' e 2000. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose come Vicenza, Salernitana, Torino, Hellas Verona e Napoli.