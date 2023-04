Lazio, Ilic punisce Sarri: il tecnico lo voleva a Roma. Continua il tabù Torino

Lo ha chiesto per quasi un anno a Tare e Lotito. Lo voleva, Sarri. Nei suoi piani Ilic era il giocatore perfetto per il centrocampo della sua Lazio, non solo per sostituire il partente (all’epoca) Luis Alberto. Invece non solo non è mai arrivato, ma Cairo ha anticipato Lotito prendendolo a gennaio dal Verona. E poi la beffa ieri, con il 22enne serbo che punisce il Comandante e la Lazio, segnando - con evidente complicità di Provedel - il gol vittoria per il Torino all’Olimpico. Dopo quattro successi consecutivi (Roma, Monza, Juventus e Spezia) e una striscia d’imbattibilità di 8 gare, i biancocelesti tornano al tappeto: l’ultima sconfitta risale a 70 giorni fa, 0-2 con l’Atalanta all’Olimpico. Se la Juventus domani dovesse battere il Napoli, addio momentaneo al secondo posto.

Il Toro si conferma la bestia nera della Lazio di Sarri: nel suo biennio a Roma, il tecnico toscano non ha mai vinto (3 pareggi e una sconfitta). Ma il tabù granata dura da più tempo: l’ultimo successo biancoceleste contro i granata risale addirittura a novembre 2020, quando Caicedo segnò il 4-3 nei minuti di recupero completamento una clamorosa rimonta.