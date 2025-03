Lazio in flessione ma Delio Rossi non fa drammi: "Sta incidendo il calo fisico dei top"

Per parlare del momento delicato che sta vivendo la Lazio, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex tecnico Delio Rossi: "Non dobbiamo fare drammi. Sta incidendo il calo fisico dei giocatori che sono le eccellenze della squadra e mi riferisco a Zaccagni, Gila, Tavares e Guendouzi. Castellanos? Un buon giocatore, come Isaksen che sta crescendo. I biancocelesti sono un gruppo che può arrivare al quarto posto compiendo un miracolo calcistico, ma anche collocarsi tra quinta e ottava posizione".

Come può tornare in corsa?

"Bisogna evitare tensioni. Serve più leggerezza, magari rompendo una certa routine. La squadra deve ricaricarsi pensando a quanto di buono ha già fatto. Un errore stravolgere qualcosa visti i risultati positivi ottenuti. Adesso bisogna solo ripartire bene. Poi a fine stagione si tireranno le somme".

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)