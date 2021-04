Lazio, Inzaghi: "Sarebbe il quinto anno di fila in Europa, speriamo sia la Champions"

Nell'intervista concessa a Sky Sport, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi si è soffermato sul calendario e sulle ultime tre gare ravvicinate: "Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza tantissime problematiche. Ora avremo due partite con una settimana intera e poi le ultime ravvicinate. Dovremo essere bravi a gestire giocatori e ammonizioni. Domenica non avremo Acerbi ma dobbiamo guardare avanti e pensare per il quinto anno di fila saremo in Europa. Speriamo di essere nei primi quattro posti ma io e il mio staff cinque anni fa abbiamo preso la squadra che non era andata in Europa e questo sarebbe il quinto anno di fila in Europa. E' senz'altro un grandissimo obiettivo".